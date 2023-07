Amsterdammers krijgen nog meer knips: ‘Doorgeslagen anti-autobeleid’

Tot groot genoegen van bewoners en ondernemers stopt komend weekend het experiment met de knip in de Weesperstraat. Er komt dan een einde aan zes weken van boze reacties, twee spoeddebatten en zorgen over de spoed- en hulpdiensten.

Uit de evaluatie moet later dit jaar blijken of het nou een goed idee was. Maar elders in de stad zijn al nieuwe knips in aantocht. Zoals een halve in de De Clercqstraat in Amsterdam-West en eentje in Van Woustraat in De Pijp.

Dichtslibben

„Het college lijkt de chaos bij de knip in de Weesperstraat een mooi voorbeeld voor de rest van de stad te vinden”, constateert VVD-raadslid Daan Wijnants. „Mensen hebben nu eenmaal vaak een auto nodig voor hun werk. De knip in de De Clercqstraat is weliswaar niet hetzelfde als de Weesperstraat, maar net als een knip in de Van Woustraat een voorbeeld van doorgeslagen anti-autobeleid.”

Het idee achter alle knips is dat automobilisten niet langer door de stad van A naar B rijden, maar dat via de ringweg A10 doen. Tot op ministerieniveau klinkt de vrees dat die snelweg daardoor zal dichtslibben en ook ander verkeer daar zal vastlopen. Ondertussen gaat de autoluwe agenda niet per se gepaard met grote verbeteringen in het openbaar vervoer.

Tekst gaat verder onder de video. Video: in juni gingen mensen de straat op om hun onvrede te uiten over de knip in de Weesperstraat.

Autoluw

„De ene knip is de andere niet”, zegt vice-voorzitter Guido Frankfurther van MKB-Metropool Amsterdam. Hij was tégen de beruchte knip in de Weesperstraat, waar ondernemers veel last van hadden. Maar de ondernemersclub is ook voor een ‘autoluwe en leefbare stad’. „En niet per se tegen elke knip”, zegt hij.

Ondernemers hopen bijvoorbeeld zelf ook op een aantrekkelijkere straat waar meer klanten komen. Autoluw kan daar juist aan bijdragen. Frankfurther vindt vooral een ‘integrale verkeersvisie’ belangrijk, waarbij straten bereikbaar blijven voor klanten en leveranciers en de drukte niet verplaatst naar omliggende buurten.