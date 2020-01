A67 spekglad door lading verloren varkenshuiden

De rechterrijstrook is afgesloten. Tussen Venlo en knooppunt Zaarderheiken staat het verkeer vast. Weggebruikers richting Eindhoven moeten rekening houden met een vertraging van bijna 25 minuten. Volgens de ANWB is de weg naar verwachting rond 14.15 uur weer vrij.

Spekglad

Rijkswaterstaat is de huiden aan het opruimen. „We zijn voorlopig nog wel even bezig. Eerst opruimen en daarna moet de weg schoongemaakt worden. Hij is nu spekglad”, grapt Rijkswaterstaat op Twitter.

Het nog niet duidelijk hoe de vrachtwagen de varkenshuiden heeft kunnen verliezen.