Witte neushoorn van uitsterven gered door embryo’s

De laatste twee vrouwelijke, noordelijke witte neushoorns Najin, 30, en dochter Fatu, 19. Ⓒ AFP

Amsterdam - De bijna uitgestorven noordelijke witte neushoorn is straks mogelijk weer in het wild te zien. Juichend maakten wetenschappers dit nieuws gisteren wereldkundig. Het is gelukt om twee embryo’s te maken. Daarvoor is ingevroren sperma van het in 2018 overleden mannetje Sudan gebruikt. „Maar we zijn er nog lang niet”, waarschuwt wildlife-expert Christiaan van der Hoeven van het Wereld Natuur Fonds.