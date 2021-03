’Gooise scholieren besmet na losbandige vakantie’

Ⓒ Unsplash

BUSSUM - Middelbare scholen van het Sint Vituscollege en het Willem de Zwijger College in Bussum hebben te kampen met een flinke uitbraak van het coronavirus onder leerlingen. Dat meldt NH Nieuws. Er zouden op de scholen zeker twintig leerlingen ziek zijn, 45 anderen zijn nog in afwachting van hun testuitslag en zitten in quarantaine.