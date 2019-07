Iraans schip zinkt voor kust Azerbeidzjan

Eerder deze maand was er veel te doen om de kaping van een Britse olietanker door Iraanse eenheden. Ⓒ EPA

BAKOE - Een Iraans vrachtschip is vrijdag in de Kaspische Zee bij Azerbeidzjan gezonken, meldt het nationale zeevaartagentschap van dat land. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Ook is niet bekend wat het schip vervoerde. De negen bemanningsleden zijn allemaal gered.