Donald Trump weegt ruim 110 kilo en is gezond

Met de gezondheid van Donald Trump is niets mis, blijkt uit de openbare gegevens daarover. Ⓒ EPA

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor de derde keer sinds zijn aantreden de medische keuring doorstaan. Dat staat in een document van het Witte Huis. Trump is gezond, weegt ruim 110 kilogram en is 191 centimeter lang.