Wanneer zijn we van de beperkingen verlost? ’Ik denk dat dit rond juni klaar is’

Nederland zucht onder de verlengde lockdown. En de dreiging van de superbesmettelijke Britse coronavariant geeft veel onzekerheid. Niettemin wil iedereen weten wanneer we van de beperkingen verlost zijn. „Het is symptomatisch dat we vanwege de hectiek van de dag geen oog hebben voor wat er morgen gebeurt.” Toch wordt er achter de schermen wel nagedacht over ’slimme heropening’. Mogen we pas naar de kroeg als iedereen is ingeënt? Of komt er al eerder vrijheid?