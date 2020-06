Overal wordt in spanning afgewacht: code oranje of de koffers pakken?

De familie Huygen gaat dit jaar misschien wel niet op vakantie, gelukkig kunnen ze zich ook prima vermaken in hun eigen zwembad. Ⓒ Rias Immink

Mogen we op vakantie of blijven we thuis? Het kabinet maakt vandaag bekend hoe het met de zomervakantie zal gaan. Gespannen wachten we af: blijft het code oranje voor heel Europa of pakken we massaal de koffers?