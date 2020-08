Politie worstelt met aanpak straattuig

Politieagenten controleren jongens in de Haagse Schilderswijk, anderhalve week geleden een paar opeenvolgende nachten het toneel van ernstige rellen. Ⓒ ANP/hh

Amsterdam - Na rellen met jongeren in Utrecht, Den Haag en Hoogeveen afgelopen week, was het dit weekeinde raak in Wezep waar tuig de confrontatie opzocht met politie en brandweer. Dat wat voorheen vooral tijdens de jaarwisseling plaatsvond, gebeurt nu ook midden in de zomer. De politie worstelt met de aanpak.