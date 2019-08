Vijf jonge kinderen omgekomen bij brand kinderopvang

Vier van de vijf kinderen sliepen een nachtje bij de opvang, omdat beide ouders die nacht moesten werken. Dat vertelt Valerie Lockett-Slupski aan lokale media. Zij verloor vier kleinkinderen van 10 maanden, 4, 6 en 8 jaar oud bij de brand.

De brand ontstond rond 01.15 uur in de woonkamer van het pand. Een van de buren heeft nog een poging gedaan de woning binnen te komen, maar door de dikke rook was dit niet mogelijk. Hulp van de hulpdiensten kwam voor de vijf slachtoffertjes te laat. De eigenaresse van de opvang, is opgenomen in het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.