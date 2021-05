Ruim veertig coronapatiënten minder in ziekenhuis

Binnenland

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder gedaald, 7575 nieuwe coronagevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7575 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 2 april. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2521 coronapatiënten, dertig minder dan op donderdag, en dat is het laagste aantal in twee weken tijd. In de afgelopen ...