Opvallend: vijf sterren voor Van der Valk-vestiging Roermond

Tot 2007 deed het gebouw dienst als huis van bewaring, nu slapen er in het Arresthuis in Roermond hotelgasten in een luxueuze omgeving. Ⓒ Rias Immink

Roermond - Tophotels als Des Indes in Den Haag en het Amstel in Amsterdam krijgen een opvallend broertje: het Arresthuis in Roermond ontvangt op 30 september als eerste Van der Valk-vestiging een vijfsterrenclassificatie. „De schnitzel serveren we hier niet, maar de sfeer moet wel ’op zijn Valkjes’ een beetje vlot blijven”, aldus directeur Rob Polman.