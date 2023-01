Klimaatactiviste Greta Thunberg opgepakt bij bruinkooldemonstratie Lützerath

Thunberg maakte deel uit van een groep van zestig tot zeventig demonstranten die aan de rand van de afgraving stonden, iets dat is verboden door de politie. Zij werden al enige tijd omsingeld door de politie.

Op Twitter zijn videobeelden te zien dat ze door de politie wordt weggevoerd.

Bekijk ook: Duitse politie zet waterkanonnen in tegen betogers Lützerath

Dinsdag werd bij het ’bruinkooldorp’ Lützerath opnieuw gedemonstreerd tegen de bruinkoolwinning. Enkele honderden mensen namen deel aan de demonstratie die begon in het naburige dorp Keyenberg en richting de nabijgelegen Garzweiler-mijn ging. Een deel van de groep ging vervolgens bij de rand van de afgraving staan. Volgens de politie brachten de actievoerders daar zichzelf mee in gevaar.

„Greta Thunberg was deel van een groep activisten die naar de rand trok. Ze werd toen tegenhouden en door ons met deze groep uit de onmiddellijke gevarenzone gedragen om hun identiteit vast te stellen”, zegt een woordvoerder van de politie van Aken.

De mijn ingesprongen

Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met Thunberg en de andere demonstranten. Een van de activisten zou de mijn zijn ingesprongen. Het is onduidelijk of de demonstrant hierbij gewond is geraakt.

Eerder liet de Thunberg in een tweet weten dat naar aanleiding van haar bezoek aan Lützerath het „politiegeweld schandalig” te vinden. Korpschef Dirk Weinspach van de politie in Aken wees erop dat Thunberg het grootste deel van haar bezoek gebruikt had om de pers te woord te staan en statements te geven. „Terwijl agenten praktisch naast haar zeer behoedzaam eraan werkten om activisten het gebied uit te brengen”, aldus Weinspach.