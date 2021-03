Rio de Janeiro sluit stranden, inwoners gevraagd thuis te blijven

„De voortgang van de pandemie plaatst ons in een moeilijke positie. We moeten ons hiervan bewust zijn en het leven respecteren, anders zullen we de komende dagen een oncontroleerbare situatie meemaken”, aldus de burgemeester. Hij stelde voor komende week extra maatregelen in het vooruitzicht.

In Brazilië worden vrijwel dagelijks coronarecords gebroken. In het land met meer dan 210 miljoen inwoners sterven elke dag tegen de 3000 mensen aan Covid-19. Afgelopen week werden in een etmaal 90.000 coronabesmettingen geregistreerd. Ziekenhuizen kunnen de grote aantallen patiënten niet meer aan.

President Jair Bolsonaro blijft het coronavirus bagatelliseren en zegt dat de bevolking niet moet zeuren. Volgens een peiling vinden bijna vier op de vijf Brazilianen dat de pandemie uit de hand is gelopen. Alleen in de Verenigde Staten heeft die meer levens geëist.