Besmettingen na feest bij Groningse studentenvereniging: ’Toegang alleen met test of vaccin’

Gommers verwacht niet dat deltavariant tot lockdown zal leiden

Intensive care-arts Diederik Gommers ziet niet snel gebeuren dat Nederland door de oprukkende deltavariant weer op slot zal moeten. „Op dit moment verwachten we niet dat de ziekenhuizen overlopen en dat we weer in een lockdown moeten. We denken dat we het kunnen controleren”, zegt hij in de podcast ...