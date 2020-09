LIVE | In ziekenhuizen liggen zaterdag 327 coronapatiënten

Het afgelopen etmaal zijn 30 patiënten in het ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus. In totaal liggen nu 327 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 67 op de afdeling intensive care, negen meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

„Het aantal opgenomen besmette patiënten steeg afgelopen week met ruim 10 procent per dag”, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Het leidt tot aanzienlijke drukte bij met name de ziekenhuizen in het westen van het land.”

Deze drukte wordt volgens hem versterkt door het grote aantal patiënten dat zich meldt met klachten die kunnen passen bij Covid-19. „Zij moeten in eerste instantie in isolatie worden opgevangen in afwachting van een testuitslag”, aldus Kuipers.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Twee doden en veertien gewonden na schietpartij illegaal feest VS

Aantal coronabesmettingen in België nadert de 100.000

Ook in Polen recordaantal nieuwe coronabesmettingen: 1002

Recordaantal nieuwe Duitse besmettingen: 2297 in 24 uur

Financieel-economisch:

Sport:

Tiende coronageval voor Vitesse-Sparta

Entertainment: