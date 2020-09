LIVE | Voorzitter Veiligheidsberaad krijgt dagelijks haatmails

De voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, krijgt sinds het begin van de coronacrisis haast dagelijks scheldmails. Ook ontvangt hij bedreigingen via de mail. Hij wordt vergeleken met nazileider Joseph Goebbels en met nazi’s in het algemeen. Een schrijver liet hem weten dat „we met je gaan afrekenen.”

Dat schrijft Bruls zaterdag in zijn wekelijkse coronacolumn in de Gelderlander. Volgens hem bevatten de vrijwel dagelijkse mails „zware beledigingen.” De burgemeester neemt „zo’n bericht van een of andere anonieme Pietje Puk” echter niet serieus, stelt hij.

Het Veiligheidsberaad is het samenwerkingsorgaan van de 25 veiligheidsregio’s in het land. Voorzitter Bruls is regelmatig in het nieuws om coronamaatregelen die op regionaal en lokaal niveau worden genomen toe te lichten. „Deze crisis is het meest ingrijpende wat ik als bestuurder heb meegemaakt en vermoedelijk ook zal meemaken.”

