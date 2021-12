Premium Het beste van De Telegraaf

Thaise koning Rama X laat veertien vliegtuigen vol kunstschatten invliegen naar Duits verblijf

Tutzing - De Thaise koning Rama X heeft niet alleen zijn dertig poedels overgevlogen naar zijn verblijf in Beieren. Sinds oktober zijn er ook ten minste veertien vliegtuigen volgeladen met Thaise kunstschatten in München geland. Het gaat om voorwerpen uit Thaise tempels en uit zijn paleizen in Bangkok. De koning zou bezorgd zijn over de aanhoudende protesten in Thailand tegen zijn bewind.