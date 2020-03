Carnavalsoptocht Sittard vindt Waterloo door corona-angst

Sittard heeft twee carnavalsoptochten, de Kènjeroptoch en de Groote Optoch. Bij die ’Vastelaovesoptochten’ staan doorgaans zo’n 30.000 mensen langs de kant van de weg. Vorige maand werden de parades afgelast vanwege storm. Zondag zouden ze tegelijk worden ingehaald. Meer dan honderd kleine en grote groepen hadden zich ingeschreven voor de gezamenlijke optocht, met in totaal zeker duizend deelnemers.

De afgelopen dagen meldde de ene na de andere groep zich af. Met de overblijvers was geen „Sittard-waardige” optocht te maken, zegt de stichting. „Je voelt gewoon dat er geen draagvlak meer is. Daar moet je reëel in zijn, dat heeft ons dit besluit doen nemen. Als het coronavirus er niet was geweest, zou er wel een optocht zijn geweest, dat kun je op je vingers natellen”, aldus een woordvoerder van de stichting.