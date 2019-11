Snel: gedupeerden fiscus nog dit jaar betalen

De schadevergoeding wordt vormgegeven zoals de commissie-Donner, die onderzoek deed naar de affaire en daar deze week verslag over uitbracht, heeft geadviseerd. De gedupeerden krijgen de onterecht teruggevorderde bedragen alsnog uitbetaald en ontvangen daarnaast extra compensatie voor materiële en immateriële schade.

’Grenzen overschreden’

Snel oordeelt in navolging van de commissie-Donner hard over de fouten de de fiscus in deze zaak heeft gemaakt. „De grenzen van de handhaving zijn doelbewust opgezocht en wat mij betreft overschreden”, schrijft de bewindsman. Honderden gezinnen werden ten onrechte van fraude beticht en in de financiële ellende gestort doordat zij vele duizenden euro’s aan toeslagen moesten terugbetalen.

De staatssecretaris erkent dat hij het geduld van de getroffen ouders én van de Tweede Kamer „lang op de proef heeft gesteld”, en zegt dat te betreuren. De onrechtmatige handelwijze van de fiscus „wringt temeer omdat het kwetsbare groepen betreft, waarbij het stopzetten of intrekken van een toeslag extra schrijnend kan uitpakken.”

Of de Belastingdienst ook in vergelijkbare zaken ouders heeft benadeeld, wordt nog onderzocht. De commissie-Donner gaat ervan uit dat uiteindelijk eerder duizenden dan honderden mensen gecompenseerd moeten worden.

Snel kondigt daarnaast maatregelen aan om herhaling in de toekomst te voorkomen. Zo wordt onderzocht of vereenvoudiging van de Belastingdienst, bijvoorbeeld door onderdelen af te splitsen, de organisatie effectiever kan maken.