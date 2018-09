’Mensen laten zich niet voor de gek houden’

De ontevredenheid van burgers over het afvalbeleid groeit, waarschuwt hoogleraar Raymond Gradus. Ⓒ Rene Oudshoorn

AMSTERDAM - We slaan door met ons afvalbeleid. Kort gezegd is dat de belangrijkste conclusie die het Centraal Planbureau (CPB) vorige week trok na een langdurige studie. Vooral het scheiden van plastic is peperduur en levert nauwelijks iets op voor ons milieu.