Zijn we terug bij af? Dit weten we inmiddels over omicron

Een coronapatiënt wordt verzorgd op de ic van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De razendsnelle opkomst van omicron leidt tot grote zorgen in het kabinet, dat vanavond tijdens een extra ingelaste persconferentie aankondigt hoe het opmars van de coronavariant zal proberen te stuiten. De variant lijkt veel besmettelijker dan de deltavariant, maar veel is nog onduidelijk. Wat weten we tot nu toe over omicron?