Twee schietpartijen in Dordrecht: dode en gewonde

Getuigen hoorden rond middernacht meerdere schoten en zagen zeker een persoon wegrennen. De schutter wist te ontkomen.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie heeft een helikopter ingezet bij de zoektocht naar de schutter.

Anderhalve kilometer verderop en ruim een uur later werd een nog onbekende man in de Spirea in Dordrecht neergeschoten. Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer in zijn been geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Volgens de politiewoordvoerder hebben beide incidenten hoogstwaarschijnlijk niets met elkaar te maken. „Al kan ik dat niet uitsluiten.”