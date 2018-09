’Thuis is intiemer’

Hij maakte van de nieuwjaarspartij gebruik om een nieuw bedrijf aan te kondigen. Maussen Executive Coaches is de nieuwe loot aan de stam van zes ondernemingen, in ondermeer reputatiemanagement, van deze creatieve Amsterdammer, die ook consul van de Seychellen is. Het nieuwe bedrijf gaat bestuursleden van familiebedrijven adviseren.

Een van die relaties op de sfeervolle borrel was Nicoline Wisse Smit, het zusje van prinses Mabel. Zij heeft een communicatiebedrijf genaamd Wis en Waarachtig. „Ik ben ondermeer voorzitter van de Denktank Cultuur in Limburg”, vertelde ze. Deze club geeft de province advies over het cultuurbeleid.

Zij was in gesprek met Ingrid Weijnen, directeur behandelzaken van U-center, een privékliniek voor mensen met psychische problemen, zoals een depressie, burn out of een verslaving. De instelling heeft vestigingen in Epen, bij Maastricht, en Driebergen „Een op de vier mensen hier heeft last van een dergelijk probleem”, vertelde ze. „Dat zou je niet zeggen, hè”

Ambassadeur mensenrechten Kees van Baar besprak met Bijenkorf-communicatiedirecteur Marjolijn Meynen hoe belangrijk is het dat toeleveranciers van bedrijven de mensenrechten respecteren. „Bijvoorbeeld dat er bij textielfabrieken geen kinderarbeid plaatsvindt.” Met dit doel heeft de Bijenkorf onlangs het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertkekend.

VVD-Kamerlid Mark Harbers zag uit naar de campagne voor de verkiezingen van maart. „We gaan volle kracht vooruit”, zei hij. De voormalig wethouder in Rotterdam is financieel woordvoerder van de fractie. „Het zijn tropenjaren geweest. Toen ik begon moesten we miljarden bezuinigen. Nu is het begrotingstekort weg en is er ruimte voor belastingverlaging.”

Volgens investeerder Frederick Matthaei gaat het echter nog lang niet zo goed met de economie als wordt gezegd. „De politici roepen dat, want de verkiezingen zijn in aantocht. Maar er is nog veel werkloosheid, er staan nog veel huizen onder water en er verkeren nog veel ondernemers in de problemen.”

Advocaat Theo Hiddema maakt kans om ook Kamerlid te worden. Hij staat twee op lijst van Forum voor Democratie. „We willen een gekozen burgemeester en bindend referendum.” Referenda zijn volgens hem goed voor de verdraagzaamheid. „De ene keer wint het ene deel van de bevolking, de andere keer het andere deel.”

Hij raakte in gesprek met Onno Hoes, die opstapte als burgemeester van Maastricht nadat hij in opspraak was gekomen vanwege zijn wilde priveleven. Tegenwoordig trekt hij op verzoek van het kabinet een project dat ervoor moet zorgen dat verwarde personen betere zorg en ondersteuning krijgen. De ex van Albert Verlinde is ook voorzitter is van VVD Zuid-Nederland. Op geruchten dat hij kandidaat zou zijn voor het burgemeesterschap van Den Bosch wilde Hoes niet ingaan. „Daar is het nog veel te vroeg voor.”

Directeur René Kouwenberg van de Passenger Terminal Amsterdam haalde aan dat nu het gemeentebestuur ondanks zijn verzet een brug wil aanleggen over het IJ grote schepen de terminal niet meer kunnen bereiken. „Maar ik wil de plek die we nu hebben houden voor luxe kleine schepen. Anders varen ze Amsterdam voorbij.” Voor grote cruiseschepen kan er volgens hem dan een nieuw terminal komen in bijvoorbeeld Zaanstad.