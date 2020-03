’Door goederentrein tril ik mijn bed uit’

Zo’n 270.000 Nederlanders die binnen 300 meter van het spoor wonen, ondervinden ernstige hinder van goederentreinen. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Goederentreinen maken ’s nachts nog altijd te veel lawaai en houden duizenden langs het spoor wonende Nederlanders wakker. „De grens is bereikt”, stellen 31 bewonersorganisaties die de overlast zat zijn. In een brandbrief aan de Tweede Kamer uiten ze hun ongenoegen. Woensdag is er een debat.