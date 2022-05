Podcast met Saskia Belleman Hoe Mr. Dark grof geld verdiende met gruwelporno

Het is de nachtmerrie van iedere ouder. Een man die zich op social media voordoet als jong meisje, contact legt met ‘leeftijdgenootjes’ en vervolgens hun slaapkamer binnendringt via de webcam. De 35-jarige Michael M. uit Barendrecht - alias Mr. Dark - verdiende daarnaast grof geld met het verspreiden van video’s van echte, zeer gewelddadige verkrachtingen en gruwelporno. Deze week stond de zedenverdachte terecht in de rechtbank van Dordrecht. In de podcast De Zaak Ontleed zet rechtbankverslaggever Saskia Belleman uiteen hoe geraffineerd deze Mr. Dark te werk ging. Ook duikt zij met presentator Wilson Boldewijn in de duistere wereld van het darkweb. „Dit verdwijnt nooit meer van je netvlies.”