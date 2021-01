Ziekenhuis in Den Bosch was doelwit van relschoppers, ambulances moesten uitwijken

De relschoppers in de Brabantse stad deden een poging bij het ziekenhuis komen, maar dat is niet gelukt, heeft directeur Piet-Hein Buiting van het JBZ aan Omroep Brabant gezegd. Ambulances moesten uitwijken naar andere ziekenhuizen. „Dat was angstaanjagend voor het personeel”, zei de directeur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het sluiten van het ziekenhuis en het uitwijken van de ambulances duurde maar korte tijd. Het ziekenhuis is weer bereikbaar.

„Mijn Bossche hart bloedt”, reageert burgemeester Mikkers. Hij is ontdaan over de rellen in zijn stad maandagavond, schrijft Omroep Brabant. „Het is zelden dat een burgemeester stilvalt, maar deze avond ben ik wel een paar keer stilgevallen.” Hij kondigt ook direct een onderzoek aan, omdat het lang duurde voor de ME in de stad aanwezig was.

Plunderingen in Rotterdam

Relschoppers in Rotterdam richtten vernielingen aan, plunderden diverse winkels en bekogelden de politie met onder andere stenen en vuurwerk.

Bij deze ongeregeldheden is een politieagent gewond geraakt, meldde de politie. Hij raakte gewond aan zijn been en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Roermond raakte een agent lichtgewond tijdens een aanhouding.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam veroordeelt de relschoppers. „Schaamteloze dieven, ik kan niet anders zeggen”, aldus Aboutaleb.

Volgens de Rotterdamse politiechef zijn 60 mensen opgepakt vanwege de rellen in Rotterdam, tien agenten raakten gewond.

ME ingezet in Haarlem

In Haarlem is maandagavond de mobiele eenheid ingezet vanwege onrust in het stadsdeel Schalkwijk, laat de politie weten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen stenen gooien, vuurwerk afsteken en dat er brandjes werden gesticht. Politiechef Willem Woelders zei maandagavond in Nieuwsuur dat de mobiele eenheid onder meer in Haarlem traangas heeft gebruikt om groepen te verspreiden en agenten te ontzetten.

Ongeregeldheden in Haarlem aan de Belgiëlaan. Ⓒ AS Media

Ook in Helmond-Noord moest de ME eraan te pas komen om de relschoppers te stoppen. Er werd vuurwerk afgestoken, met stenen gegooid en straatmeubilair vernield. In Zwolle gingen 150 tot 200 relschoppers de straat op vanaf de Melkmarkt in het centrum van de stad. De mobiele eenheid werd ingezet en er is onder meer een politieauto vernield.

Maar er waren meer steden waar raddraaiers de straat op gingen en waar het geweld flink oplaaide. Zo moesten ook steden als Amersfoort, Leeuwarden, Goes, Den Haag en Almelo eraan geloven.

Sinds zaterdag geldt er vanaf 21 uur een avondklok in het hele land. Daar trekt een kleine groep zich niets van aan. Er zijn maandagavond ruim 150 arrestaties verricht.

Dinsdag wordt een grootschalig onderzoek gestart waarmee de politie met behulp van camerabeelden nog meer mensen denkt te kunnen oppakken.

Bekijk ook: Rellen zetten verhoudingen in Tweede Kamer op scherp

Lees hier ons live blog over de rellen van maandagavond terug