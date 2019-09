Renovatie Binnenhof in gevaar door stikstofuitspraak

De renovatie van het Binnenhof is een megaklus die voor een half miljard euro op de rol staat. Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) is het echter afwachten of het project vertraging oploopt. ,,We weten dat duizenden projecten potentieel beïnvloed kunnen worden door deze uitspraak. Wat de precieze consequenties zijn weten we niet, dat gaan we nu bekijken. Maar vertraging zou wel een tegenvaller zijn.’’

Volgens Haagse bronnen blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Landbouw dat 18.000 projecten last kunnen hebben van de gevolgen. Dat betekent echter niet dat er nu al een streep kan door die 18.000 projecten. Een deel kan alsnog doorgaan, in sommige gevallen na aanpassingen waardoor stikstofuitstoot wordt beperkt, aldus ingewijden.

In een reactie op de omvang van het probleem stelt premier Mark Rutte dat het te vroeg is om te zeggen hoe groot het probleem is waarmee Nederland nu wordt geconfronteerd. ,,Ik ga geen lijstjes maken met hoe groot het probleem is, voordat het beeld compleet is. Dat moet eerst gebeuren.’’ Volgende week presenteert het ministerie van Landbouw de lijst met risicoprojecten. Half september komt een commissie onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes met advies om uit deze situatie te komen, waardoor bouwprojecten dreigen stil te vallen.

Raad van State

De Raad van State zette in mei van dit jaar een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op basis van het PAS konden overheden in Nederland ondanks de uitstoot van stikstof toestemming geven voor bouwprojecten in de buurt van sommige aangewezen natuurlijkgebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Onder het PAS hoefden de schadelijke gevolgen voor de natuur niet gelijk gecompenseerd te worden.

Volgens de RvS is die toestemming in strijd met Europese wetgeving. Projecten die op basis van het PAS zijn opgestart moeten daardoor opnieuw worden bekeken.