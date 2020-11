‘Thierry riep dat corona wereld in gebracht was door George Soros’

Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer drie op de kandidatenlijst voor Forum voor Democratie, luidt de noodklok over uitspraken en gedragingen van Thierry Baudet. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Den Haag - Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer drie op de kandidatenlijst voor Forum voor Democratie, luidt de noodklok over uitspraken en gedragingen van Thierry Baudet tijdens een partijdiner met de top-10 kandidaat-Kamerleden van afgelopen vrijdag. „Ik heb het idee dat Thierry in de afgelopen tijd geradicaliseerd is, en complottheorieën is gaan aanhangen”, verklaart Pouw-Verweij in een brandbrief aan een aantal leden van het partijbestuur. De brief is in handen van De Telegraaf.