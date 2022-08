Ondanks treinstaking geen chaos op Schiphol

De luchthaven waarschuwde reizigers van tevoren voor treinen die misschien niet rijden, vertragingen en eventuele drukte in de trein en op de stations. Automobilisten werd gevraagd zoveel mogelijk samen te reizen. Daar hebben reizigers waarschijnlijk rekening mee gehouden, aldus de woordvoerder.

Ook een woordvoerder van Transdev, het moederbedrijf van Connexxion, laat weten dat het op de bussen van Schiphol naar Amsterdam niet drukker is dan normaal. „Het is goed te doen”, aldus de woordvoerder.

Bekijk ook: Terugkeer reizigers na corona helpt Schiphol naar zwarte cijfers

Door de staking ligt het treinverkeer in Zuid-Holland wel vrijwel volledig plat. Op de site van de NS is verder te zien dat de staking in vrijwel de hele Randstad voor treinuitval zorgt, bijvoorbeeld ook rond Schiphol.

Maandag gaan de acties verder in de regio noordwest, waar grote knooppunten als Amsterdam en Schiphol onder vallen. De luchthaven houdt de situatie maandag scherp in de gaten en heeft contact met NS, aldus de woordvoerder. „Op basis daarvan kunnen we hopelijk een inschatting maken wat we maandag kunnen verwachten. We zijn voorbereid op verschillende scenario’s.”