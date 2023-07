Nog geen witte rook na crisisberaad over asielpakket

„Het is echt taai”, zei minister De Jonge (Volkshuisvesting) rond middernacht na de gesprekken op het ministerie van Algemene Zaken. ,,Het moet nog mogelijk zijn om in het het midden een redelijke weg te vinden.’’ De verschillende tussen de partijen zijn groot, zegt hij. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) noemt de gesprekken na afloop ‘taai’ en ‘stevig’. Toch denkt hij nog altijd dat het vrijdag tot een akkoord kan komen.

Vicepremier Kaag (D66) opperde eerder op de avond - bij aankomst voor het overleg op het ministerie - zelfs dat er wat haar betreft, bij een beetje ’goede wil’, woensdagavond nog een akkoord kon worden gesloten. Zo ver kwam het dus niet. Na afloop wilde Kaag weinig anders zeggen dan dat het ’goede gesprekken waren’ geweest en dat ze ’morgen verder’ gaan.

Ook vicepremier Schouten (CU) sprak zich in dergelijke bewoordingen uit. Ze had het over ’gesprekken op de inhoud’, die ’morgen verder gaan’. Opvallend was dat bewindslieden van D66 en CU eerder vertrokken dan die van VVD en CDA. Die laatste twee partijen hadden nog wat te bespreken, erkende minister De Jonge na afloop. Hij wilde niet zeggen wat.

Volgens een ingewijde voelden D66 en CU zich voor het blok gezet tijdens het gesprek woensdagavond. Rutte zou een substantieel pakket willen en zou dat duidelijk hebben gemaakt. D66 en CU zouden nog altijd het probleem ontkennen. Er wordt zelfs rekening mee gehouden dat er ook nog vrijdag, in het weekend en maandag gesprekken moeten worden gevoerd. De VVD kondigde eerder aan uiterlijk vrijdag in de ministerraad de knoop doorgehakt te willen hebben. „Er is een aanzienlijke kans dat het misgaat vrijdag”, zegt een betrokkene daarover.

Aan het begin van de avond wilde premier Rutte niets loslaten. Hij sprak over ’een overleg in een reeks’, waar hij ’niks’ over ging zeggen. „Maar op een gegeven moment moet het een keertje klaar zijn, dat is ook helder”, zei hij, in reactie op de deadline die de VVD zou hebben gesteld om nog deze week tot een akkoord te komen.