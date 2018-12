Elf doden bij schietpartij in Kaapstad

De politie meldde zaterdag volgens nieuwssite news24 dat meerdere personen het vuur openden op mensen in een bar. Kort daarop werd er op een hut geschoten en even verderop vielen daarna nog twee doden. De schietpartij was in het zuidelijke stadsdeel Philippi-East, in een nederzetting van dakloze mensen die er land hebben ingenomen.

De politie heeft nog geen idee wie de daders zijn en wat hun motieven zijn geweest. De regio wordt geplaagd door vuurwapengeweld.