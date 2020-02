’Historisch straatje op zakjes bombrieven niet in Delft’

RTV Lansingerland wist de tekenaar van de zakjes op te sporen. Vreugdenhil uit Berkel en Rodenrijs de tekening in 1982, in opdracht van zijn vader, die een papierhandel had: „Toen ik mijn eigen tekening op het journaal zag, moest ik toch even twee keer kijken', vertelt Vreugdenhil aan Omroep West.

Dat het historische straatje nu niets met Delft te maken blijkt te hebben, is opmerkelijk: het werd grondig onderzocht door de politie want juist in die zakjes werd de explosieve stof aangetroffen. Dat zakje is ongeveer net zo groot als een post-it note of een dubbelgevouwen portemonnee, meldde recherchechef Dutilh van de Amsterdamse politie. Dutilh zei in gesprek met De Telegraaf: „We hebben goed in kaart gebracht waar ze te koop zijn en hopen dat er mensen zijn die iets opvallends hebben gezien bij iemand met betrekking tot deze zakjes.”

Vreugdenhil zegt dat de zakjes door heel Nederland te koop zijn. De regionale omroep meldt dat de politie heeft bevestigd dat de zakjes in grote oplagen worden gedrukt, al gaan zij nog altijd uit van een 'pengetekend historisch stadsaanzicht van Delft'.

Bombrieven ondertekend met streepjes

Behalve de zakjes hadden de bombrieven ook andere, duidelijke kenmerken: in tien van de verstuurde bombrieven is een alkalinebatterij van het merk Duracell aangetroffen. Ook werd er een opvallend patroon in de ondertekening van de brief ontdekt: de afperser ondertekent zijn brieven met een rij kleine streepjes met in het midden twee schuine strepen.