Premium Het beste van De Telegraaf

Twee universitaire masters maar toch als techno-dj op recordjacht Reinier Zonneveld heeft de dancewereld aan zijn voeten liggen: ’Karren maar!’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

DJ Rijnier Zonneveld in zijn studio Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Hij had rijk kunnen worden als houder van twee master degrees in de econometrie. Of toch in concertzalen klassieke muziek kunnen componeren. Maar het werd een stormachtige carrière in de dancewereld. Technowonder Reinier Zonneveld (32) verovert in rap tempo de wereld en jaagt deze zomer op records.