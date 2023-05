Premium Het beste van De Telegraaf

Ineens zit je onschuldig in een politiecel, want deze Lutjebroeker wist niets van wietplantage in zijn loods

Door Tanja Koopen Kopieer naar clipboard

Niet de wietplantage uit het verhaal Ⓒ Archieffoto

LUTJEBROEK - Hij stond nog onder de douche toen de recherche ineens op de stoep stond. Ze wilden zijn huis doorzoeken.