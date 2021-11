Sinterklaas droeg tijdens intocht in Apeldoorn een kogelwerend vest na bedreigingen

De verdachte had in de bio op zijn Twitter-account ’snipet ook graag Sinterklazen’ staan. „Sint voelde zich hierdoor bedreigd en droeg bij de intocht in Apeldoorn een kogelwerend vest”, aldus het Openbaar Ministerie Oost-Nederland op Twitter.

Racistisch

De man werd, samen met twee andere mannen, een dag voor de intocht aangehouden. Hij is activist bij Majority Perspective, meldt Omroep Gelderland. Majority Perspective stelt dat het kinderfeest racistisch is en eist dat het om die reden wordt geannuleerd. De stichting heeft in 2018 een kort geding tegen de landelijke intocht van Sinterklaas aangespannen.

