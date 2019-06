Michael Gove uitgeschakeld in strijd om opvolging Theresa May

Gove kwam twee stemmen tekort om door te dringen tot de laatste ronde in de strijd om het leiderschap van de Britse Conservatieven. Ⓒ AFP

LONDEN - Alleen Boris Johnson en Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken zijn nog over in de strijd om de opvolging van Theresa May. Michael Gove, minister van milieu, is de laatste afvaller in de race om het leiderschap van de Conservatieve Partij. Eerder op de dag werd kandidaat Sajid Javid ook al uitgeschakeld.