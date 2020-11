Hond schrikt van vuurwerk en wordt doodgereden

Dinsdagmiddag liep Angelique met Bobby in de wijk Ypenburg in Den Haag. „Bobby was als de dood voor vuurwerk. Als er iets in de buurt werd afgestoken, zat ’ie altijd heel erg te trillen”, zo vertelt Angelique aan Omroep West. Opeens klinkt er een harde knal en zet Bobby het op een lopen. „Het ging zo snel. Zelfs met de fiets had ik hem niet bij kunnen houden.”

Bobby sprintte de A4 op en kwam onder de auto van Ronald van der Plas terecht. Hij kon niet meer uitwijken en raakte het dier. „Ik reed met honderd kilometer per uur op de rechterbaan. Ik zag plotseling iets voor me en in een splitsecond dacht ik: dat is een hond. Ik heb meteen mijn auto aan de kant gezet om te kijken wat er was gebeurd en of ik nog iets kon doen.”

Angelique hoopt dat jongeren stoppen met het afsteken van vuurwerk. „Kap ermee en denk gewoon eens na. Het zijn ook geen kleine rotjes ofzo, het lijken wel bommen. Je hebt geen idee wat je veroorzaakt. Zo veel verdriet bij mensen als zoiets gebeurt met je huisdier.”