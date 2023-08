Staatssecretaris Van Rij ontmoet zijn reddende ’engel’

Het gaat om Willy van der Meiden, die zaterdagochtend bloemen van de CDA-bewindsman in ontvangst heeft genomen. „Hedenochtend de bloemen in Tytsjerk overhandigd aan mijn engelbewaarder, eigenlijk engel, Willy van der Meiden”, laat Van Rij weten. „Eind goed, al goed!”

Volgens de demissionair staatssecretaris is het na zijn oproep in De Telegraaf even zoeken geweest. „Haar man meldde zich dinsdagmiddag via mijn LinkedIn-adres”, vertelt Van Rij. Toen is het balletje gaan rollen. De staatssecretaris en zijn partner hebben er vervolgens zaterdagochtend koffie gedronken en bloemen overhandigd.

Sloot

Van Rij belandde zondagavond met zijn racefiets in een Friese sloot. Het lukte de 62-jarige CDA-bewindspersoon niet op eigen kracht uit de sloot te komen, waarop hij om hulp riep. De vrouw die hem redde, noemde Van Rij maandag zijn ’engelbewaarder’.

De staatssecretaris pakte zondagavond zijn racefiets voor een rondje Leeuwarden-Gytsjerk-Suwâld-Leeuwarden. „Het ging mis na Suwâld”, liet de staatssecretaris maandag weten aan De Telegraaf. „De weg verengde daar tot een heel smal paadje. Links van mij scheerde ik langs een boerderij waar de koeien mij traag en verbaasd stonden aan te gapen. Na een bruggetje raakte ik afgeleid door schrikdraad aan de linkerkant. Voordat ik het in de gaten had, slipte ik en tuimelde rechts een sloot in.”

Bloemen

Hoewel de CDA’er niet gewond raakte, lukte het hem niet om zelf uit de sloot te klimmen. „Ik probeerde mij aan het gras van de wal omhoog te trekken. Dat lukte niet. Nu had ik voor het passeren van het bruggetje twee fietsers gezien die mijn richting opkwamen. Er kwam eerst een vrouw langs en ik riep: ’Help, ik lig in de sloot en kom er niet uit’. Zij stopte meteen, draaide zich om en hielp mij kordaat uit de sloot. Zo kwam ik met de schrik vrij.”

Van Rij vroeg haar adres om bloemen te sturen, maar dat was volgens de vrouw niet nodig. Na zijn zoektocht, heeft hij die bloemen nu alsnog kunnen bezorgen.