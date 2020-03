Onze milieuregels verhinderen test nieuw coronavaccin

,,Snelheid is, zoals iedereen begrijpt, nu cruciaal”, verklaart woordvoerster Eliane Lauwers van Janssen. Het dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson en Johnson gaat het vaccin, waar in Leiden met man en macht aan wordt gewerkt, nu waarschijnlijk testen in Engeland en de Verenigde Staten. ,,We kiezen voor de route die ons het snelst de eerste gegevens oplevert over het gebruik van dit vaccin bij mensen.”

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, waar milieuregels zijn ondergebracht, zegt toe om de procedures te versnellen voor klinisch onderzoek naar bijvoorbeeld gentherapie en moderne vaccins. Maar volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) gaat dat, ondanks het lange aandringen vanuit de medische sector, veel te traag. Omdat er bij het onderzoek aan genen gesleuteld wordt, eist Den Haag onder meer een beoordeling van de risico’s voor het milieu.

„Nederland legt de milieuwetgeving voor dergelijke behandelingen bureaucratischer uit dan veel andere Europese landen”, zegt Anton van Tuyl, woordvoerder van de brancheorganisatie. „Daarom duurt het hier wel een jaar om te kunnen starten met klinisch onderzoek, terwijl dat in veel andere landen binnen een paar maanden kan.” Zeker met corona is die tijd er niet.

Het is niet de eerste keer dat er hoogstaand medisch onderzoek vertrekt uit Nederland door onze strenge milieuregels. Orca Therapeutics uit Nijmegen verplaatste afgelopen zomer een test met gentherapie tegen prostaatkanker naar Canada. Uniqure, een vaderlands bedrijf in gentherapie, verhuisde activiteiten van Amsterdam naar de VS.

Joep Rijnierse, directeur van Amgen in Breda, schreef eerder op een blog: ,,Wij liepen een onderzoek naar de effecten van een virusbehandeling bij melanoompatiënten mis, omdat het genloket anderhalf jaar nodig had om de goedkeuring te verlenen. Toen was het onderzoek in Engeland, waar dezelfde milieuwetgeving geldt, al helemaal klaar.”

Begin maart waarschuwden tien organisaties, waaronder KWF Kankerbestrijding, het kabinet in een brandbrief dat de positie van Nederland als innovatieland verslechtert. Dat raakte al kankerpatiënten direct, maar in de huidige coronacrisis blijkt ook de kans op een proef met vaccins aan Nederlandse burgers voorbij te gaan.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat een vergunning nodig is voor mens en milieu. Vanwege het ’maatschappelijk belang’ wordt er nu gewerkt aan het versnellen van de procedure voor de aanvraag van zo’n vergunning.

„De milieuvergunning voor het testen van vaccin tegen het coronavirus gaan we direct via een versnelde procedure afgeven”, reageert de zegsman. „De afgifte van een vergunning duurt dan maximaal 28 dagen.”

VIG heeft nog geen bevestiging binnen van het ministerie. Van Tuyl: „Het zou goed zijn als op dit punt eindelijk een doorbraak komt. Niet alleen bij moderne vaccins, maar bij allerlei medische technologieën. Waar wachten we nog op?” Janssen richt zich intussen op de voorbereiding van de testfase van het coronavaccin in het buitenland. Op zijn vroegst begin volgend jaar ligt er mogelijk een resultaat.