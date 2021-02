Wat overkwam vermoorde Ichelle (29) in spirituele praktijk van Sandra H.?

OOSTBURG - Het Zeeuwse stadje Oostburg verkeert nog steeds in shock nadat daar dinsdag in het kanaal delen van het lichaam van de sinds 14 december vermiste inwoonster Ichelle van de Velde (29) werden aangetroffen. Een lugubere moordzaak die nog altijd is omgeven door veel vraagtekens, maar ook heel bijzonder is te noemen vanwege het feit dat de enige verdachte een vrouw is: de 44-jarige Sandra H.