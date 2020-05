Laagste aantal coronadoden Spanje in 6 weken

Kinderen en ouders mogen weer iets meer naar buiten in Spanje. Ⓒ Hollandse Hoogte / dpa Picture-Alliance

MADRID - Het aantal mensen dat in Spanje is overleden door het coronavirus is in de afgelopen 24 uur met 164 gestegen naar 25.264. Dat meldde het ministerie van Gezondheid zondag. Het is de laagste stijging op een dag sinds 18 maart.