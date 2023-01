OM: ongeoorloofde belangenverstrengeling tussen De Mos en anderen

De Mos en Guernaoui waren van 2018 tot 2019 wethouder namens Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. Het OM verdenkt ze ervan bevriende ondernemers te hebben geholpen in ruil voor donaties aan hun partij. Zo zouden ze twee broers hebben geholpen aan vergunningen waarmee ze hun zalencentrum ook ’s nachts open konden houden. Ook zouden De Mos en Guernaoui ervoor hebben gezorgd dat de parkeertarieven rond het complex werden verlaagd. Een oud-raadslid en vijf ondernemers staan daar ook voor terecht.

„Deze zaak gaat om het behartigen van de belangen van ondernemende medeverdachten, die een eminent financieel belang hadden bij voor hen werkende en hun gunstig gestemde wethouders”, aldus de officier van justitie. Die ondernemers hadden volgens het OM „niet alleen invloed op het partijprogramma van De Mos, maar ook op de coalitieonderhandelingen en het coalitieakkoord. Ondertussen werden de ondernemers bij projecten eminent bevoordeeld.”

Het OM spreekt van een „zorgvuldig opererende organisatie waarin deelnemers heel planmatig bezig waren omkoping het Haagse stadhuis binnen te krijgen. Twee wethouders en een aantal ondernemers hadden geregeld contact over specifieke onderwerpen. De wethouders probeerden telkens de besluitvorming in een voor de ondernemers gunstige richting te manoeuvreren. Ze deelden geheime informatie, en in sommige gevallen heeft dat geleid tot concrete resultaten, waardoor de concurrentie mijlenver op afstand werd gezet. „De Mos was daarvan „de drijvende kracht en spil”, aldus de officier van justitie. De aanklagers voegen eraan toe: „Het dossier is doorspekt van voorbeelden waarbij sponsoren op een voorkeursbehandeling van De Mos rekenden, en daarop konden rekenen.”

Alle verdachten staan terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie. De Mos en Guernaoui zouden zich hebben laten omkopen, de ondernemers zouden hen hebben omgekocht. Daarnaast worden De Mos, Guernaoui en het verdachte oud-raadslid Nino Davituliani verdacht van meineed. Bij hun installatie zwoeren ze namelijk dat ze geen giften hebben aangenomen, en volgens het OM is dat wel gebeurd. Verder wordt De Mos verdacht van mensensmokkel doordat hij een illegale klusjesman in dienst nam, en staat een van de ondernemers terecht voor het bezit van een vuurwapen.