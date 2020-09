Hoofdverdachte Ruinerwold week geobserveerd in PBC: elke dag reis van 200 kilometer

Gerrit Jan van D. werd een week lang elke dag 200 km heen en weer gereden naar het PBC. Ⓒ Petra Urban

AMSTERDAM - Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de geruchtmakende Ruinerwold-zaak, is met speciaal vervoer een week lang dagelijks heen en weer gereden tussen het gevangenisziekenhuis in Scheveningen en het Pieter Baan Centrum in Almere. Voor die oplossing – die neerkwam op elke dag zo’n 200 kilometer – was gekozen om de door een hersenbloeding getroffen ’aartsvader’ Van D. toch psychisch te kunnen observeren.