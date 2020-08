Slob: scholen moeten ventilatiesysteem checken

De eerste scholen gingen in het noorden en andere delen van het land vanaf maandag weer open. De komende weken volgt de rest van het land, ondanks zorgen over ventilatie in de scholen en hoe corona zich daardoor mogelijk door de gebouwen kan verspreiden. Maar scholen hebben terwijl ze al open zijn nog wel even de tijd om te controleren of ze hun ventilatiezaken wel op orde hebben.

Minister Slob schrijft aan de Kamer dat ze daar uiterlijk 1 oktober hun personeel en de leerlingen over moeten inlichten. Veel scholen zijn dat volgens hem al nagegaan, ook al is nog niet duidelijk bij hoeveel scholen de ventilatie wel oké is.

Informatiepunt

Om de gemoederen gerust te stellen heeft Slob wel een coördinatieteam opgericht, met aan het roer oud-vakbondsvoorman Doekle Terpstra. Er komt ook een centraal punt waar scholen informatie over ventilatie op scholen kunnen vinden en vragen kunnen stellen. Daarvoor wordt de al bestaande site weeropschool.nl uitgebreid.