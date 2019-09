’Hitler-snor commandant is Chaplin-snor’

Sluijs had hiervoor een boete gekregen van 250 euro wegens smaad en laster. De gepensioneerde brandweerman, die dertig jaar lang branden bluste in de hoofdstad, hield twee weken geleden bij de politierechter bij hoog en laag vol dat hij commandant Schaap niet als Hitler had afgebeeld, maar dat hij een vergelijking maakte met Charlie Chaplin.

Sluijs: „Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. De brandweermannen van vandaag worden maandenlang voor van alles uitgemaakt door de leiding en als wij als oud-brandweermannen er iets van zeggen dat onze beroepsgroep wordt besmeurd, dan moeten wij ons verantwoorden. Ik ben blij dat de rechter mij in het gelijk heeft gesteld.”

Brandweercommandant Leen Schaap stopt overigens aan het einde van deze maand. Tijs van Lieshout is zijn vervanger.