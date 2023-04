Omwonenden vrezen voor gezondheid na ontploffing Marsraket SpaceX

Een 120 meter lange raket van SpaceX ontplofte afgelopen donderdag bijna 4 minuten na lancering. Volgens CNBC blijkt uit de vergunningen van het bedrijf van Elon Musk dat brokstukken bij een eventuele ontploffing in een straal van ruim een kilometer rond de basis terecht zouden komen. In werkelijkheid kwamen er tot in Port Isabel en South Padre Island, op zo’n 10 kilometer afstand van de lanceerbasis, brokstukken terecht.

Er zou volgens The New York Times in Port Isabel zeker een ruit gebarsten zijn na de ontploffing van de Starship. Een woordvoerder van Port Isabel bevestigde tegenover de krant dat vrijwel de hele plaats bedolven werd onder „een vrij dikke laag zand en stof.” Die zou echter niet schadelijk voor de gezondheid zijn. De lancering zelf veroorzaakte een enorme stofwolk.

Gezondheidseffecten

Milieuactivisten zeggen zich desondanks zorgen te maken om de gezondheidseffecten voor omwonenden. Uitgebreide analyses van de stoffen die zijn neergedaald op de kustplaats moeten meer inzicht bieden. Grote stukken vallend puin kunnen ook het leefgebied van bedreigde diersoorten in zee bij de lanceerplaats, zoals die van schildpadden, hebben verstoord.

SpaceX hoopt met de Starship uiteindelijk mensen naar de maan en Mars te brengen. Het bedrijf zegt ondanks de mislukking toch „veel te hebben geleerd” van de lancering.