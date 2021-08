Explosie bij woning van eigenlijke doelwit vergisontvoering Cruquius

De woning aan de Boezem in Alblasserdam werd onlangs door de burgemeester verzegeld, nadat bekend werd dat de bewoner, die op papier in Zwitserland woont, degene was die de ontvoerders op het oog hadden toen ze op 5 augustus in Cruquius een 56-jarige man uit Hoofddorp in hun rode Mercedes-busje trokken. Het explosief ging rond 01:30 uur af. De voordeur van de woning werd eruit geblazen. De schade was groot, er raakte niemand gewond.

Nog een explosief

Ook bij de Merelstraat in Alblasserdam, waar een familielid van de 59-jarige zakenman woont, is een explosief aangebracht. Dit projectiel ging niet af. De Explosieven Opruimingsdienst moest ter plaatse komen om het onschadelijk te maken. De naastgelegen woningen moesten worden ontruimd.

Eerder werd er al op een leeg bedrijfspand in Zwijndrecht, waar de zakenman een onderneming heeft, een aanslag met een auto gepleegd.

De politie gaat ervan uit dat de zakenman het eigenlijke doelwit was van de vergisontvoering. Aanleiding is volgens de politie de inbeslagname van een enorme partij cocaïne in de haven van Antwerpen eerder dit jaar. De Hoofddorper die werd meegenomen was de verkeerde. Hij bleek onschuldig en werd later gedumpt in Delft.