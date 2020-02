Aanhoudingen na kopschoppen buschauffeur Uithoorn

De buschauffeur zit met een zware hersenschudding, schrammen, een beschadigd oog en blauw gezicht thuis, vertelt een collega die anoniem wil blijven: „Er is angst, dit is niet het eerste incident.”

Getuigen horen

Over de identiteit van de jongeren en achtergronden zegt de politie via een woordvoerder nog geen mededelingen te kunnen doen: „We hebben deze zaak in onderzoek om een ieders rol duidelijk te krijgen. Dat betekent dat we alle betrokkenen en getuigen aan het horen zijn en dat er beelden worden uitgekeken.” Op dezelfde dag van de mishandelingen werden de aanhoudingen al verricht.

Filmpjes van de massale knokpartij bij het busstation van Uithoorn worden massaal gedeeld op internet. Volgens de collega van het slachtoffer, die zegt uit angst anoniem te blijven willen, is zijn collega bont en blauw geslagen. „De maat is voor ons echt vol. Dit is geen incident. Chauffeurs en reizigers worden al langer geterroriseerd door groepen jongen van rond de 16, 17 jaar. We worden rechtstreeks bedreigd en daarom durft niemand openlijk zijn mond open te doen.”

Overlastincidenten

Er zijn de laatste tijd meerdere ernstige overlastincidenten in Uithoorn geweest. Tijdens de jaarwisseling is Uithoorn geteisterd door vernielingen en brandstichting door daders met gezichtsbedekking. De ongeregeldheden waren zo ernstig dat de burgemeester in een extra raadsvergadering uitleg moest geven.