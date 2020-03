Rutte over boetes: ’Laat het nou niet zo ver komen’

Rutte deed opnieuw een beroep op gezond verstand van Nederlanders, om te voorkomen dat iedereen massaal in het weekend op pad gaat. De premier merkt op dat er na afgelopen weekend veel beter naar de voorschriften is geluisterd. „Je merkt dat het rustiger is op straat, dat hoor ik ook vanuit de politie. Er is echt een verschil tussen voor en na het weekend. Ik wil daar mijn waardering voor uitspreken. Ga door met zoveel mogelijk thuis blijven, ook komend weekend.”

’Onaanvaardbaar en asociaal’

De premier veroordeelt mensen die ondanks de oproep toch hutje mutje in de zon gaan zitten. „Onaanvaardbaar en zo asociaal.” Hij waarschuwt dat in het weekend opeens iedereen naar hetzelfde park gaat en dat het er loeidruk wordt. Dat is volgens hem dan later terug te zien in het aantal besmettingen. „Je ziet er vertraging in, hoe precies de cijfers zich ontwikkelen zullen we de komende dagen moeten zien. Je wil niet dat mensen elkaar weer volop zien, want dan zie je twee weken later.”

Rutte zette tijdens zijn wekelijkse persmoment sommige beroepsgroepen in het zonnetje, omdat hij ziet dat daar keihard wordt gewerkt. „In de zorg wordt een prestatie van epische omvang geleverd. Maar ook in de schoonmaak, het openbaar vervoer, datacenters, beveiliging, door krantenbezorgers en maaltijdbezorgers.”

Dinsdag is een belangrijke dag, omdat het kabinet dan opnieuw samenkomt voor crisisberaad. Bijna alle maatregelen zijn vooralsnog van kracht tot 6 april. Alleen een verbod op evenementen waarvoor een vergunning nodig is geldt tot 1 juni. Van de maatregelen tot 6 april wordt dinsdag bekeken of ze worden verlengd. Achter de schermen is te horen dat die kans groot is.